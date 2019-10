Emma Marrone, Benji&Fede e Riki ospiti a I Gigli

Tre appuntamenti con la musica a I Gigli. Emma Marrone, Benji&Fede e Riki incontreranno i loro fan al Centro Commerciale e firmeranno le copie dei loro album.

Si inizia martedì 29 ottobre con Emma: la cantante, che festeggia i dieci anni di carriera con l’uscita del nuovo album “Fortuna”, dalle ore 20 si esibirà in un mini-live in Corte Tonda, in collaborazione con il punto vendita Mondadori Bookstore. Potrà ritirare il pass e accedere all’evento solo chi sarà in possesso del cd, acquistabile presso il punto vendita Mondadori del Centro Commerciale.

Il giorno successivo, mercoledì 30 ottobre, sarà la volta del duo Benji&Fede: Benjamin Mascolo e Federico Rossi incontreranno i fan per rilasciare autografi e scattare foto in occasione del nuovo disco “Good Vibes”. L’appuntamento, in collaborazione con il negozio MediaWorld, è dalle ore 17 in Corte Tonda.

Il 7 novembre si prosegue a ritmo di musica con l’Instore Tour di Riki: il cantante incontrerà i suoi sostenitori, firmerà autografi e scatterà foto. Verrà consegnato il pass numerato con il quale poter salire sul palco e partecipare al firmacopie solo a chi prenoterà il cd presso i negozi MediaWorld e Mondadori Bookstore de I GIGLI, presentando al desk dedicato in Corte Tonda il ticket pre-order che troverà allegato allo scontrino d’acquisto.

Fonte: I Gigli

