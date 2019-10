Trasporto locale, FdI: "Ancora disagi per gli studenti di Montelupo Fiorentino"

Ancora disagi per gli studenti di Montelupo Fiorentino, che devono raggiungere le scuole di Empoli. Gli studenti, ogni mattina, utilizzano un trasporto locale che, seppur incrementato negli anni, non riesce a soddisfare appieno la richiesta. Il sovraffollamento continua, come da segnalazioni di questi giorni, a creare situazioni di disagio.

Per tale motivo in qualità di portavoce comunale di " Fratelli d'Italia", insieme ai consiglieri, Madia e Ingenito, abbiamo deciso di presentare un'interpellanza per chiedere all'amministrazione comunale quali ulteriori misure intende adottare e se ritiene di contribuire economicamente all'immissione di un altro autobus,visto il considerevole aumento degli studenti che si recano ad Empoli.

MARIO DI RIENZO portavoce comunale FdI

