Federighi, 90 anni per la tipografia certaldese che pensa anche all'ambiente

Dalla passione di tre fratelli che nel 1929 unirono le loro forze, fino alla quarta generazione dei giorni nostri, la Federighi Colorgrafiche, storica tipografia certaldese, ha festeggiato i 90 anni e per l’occasione ha invitato il sindaco Giacomo Cucini a fare una visita guidata dell’azienda.

Era appunto l’anno 1929 quando Enrico Federighi, appassionato di tipografia e di stampa, coinvolse nell’impresa i fratelli Sirio, il maggiore, postino, e Guglielmo, che sviluppò da subito le sue doti imprenditoriali mettendo le gambe alla tipografia che aprì in Piazza Boccaccio, in prossimità dell’imbocco di Borgo Garibaldi. Era lì che si trovava l’antico torchio che oggi fa bella mostra di sé all’ingresso dell’azienda, insieme ad una cassettiera di caratteri mobili di piombo. Da Guglielmo al figlio Luciano, l’azienda passa poi ai figli Franco e Roberto, ancora oggi colonne portanti insieme alle rispettive mogli: Graziana Bigazzi (Pamela la loro figlia) e Gloria Pampaloni con il figlio Gianni, già saldamente impegnato in azienda da anni ed al quale sarà lasciato, quando verrà il momento, il testimone.

Da diversi anni poi, all’attività tipografica si è affiancata quella editoriale, con la “Federighi Editori”, diretta da Gloria Pampaloni, specializzatasi nel tempo in stampe d’arte – spiccano in tal senso le tavole di Massimo Tosi – ed editoria illustrata per bambini e ragazzi. Importante la sostenibilità del nuovo stabilimento: dal 2007 è stato uno dei primi ad investire in modo massiccio nel fotovoltaico, ogni anno i pannelli producono 65.000 kw con un risparmio di 44.000 kg di CO2.

“Sono lieto di poter festeggiare con i titolari, i dipendenti di oggi e di ieri i 90 anni di quest’azienda – ha detto il sindaco Giacomo Cucini – che è un esempio del nostro bellissimo tessuto imprenditoriale e produttivo. La Federighi Colorgrafiche ha passato fasi storiche molto diverse, superando anche i cambiamenti tecnologici ed i momenti economici difficili, come l’ultima crisi del 2008 dalla quale invece il Paese non è ancora del tutto uscito. Mi auguro che la positiva parabola di questa azienda possa essere di stimolo alle imprese, affinchè di fronte alle difficoltà sappiano reagire innovando ed investendo, ed ai giovani, poiché questa storia è quella di un desiderio divenuto realtà, che si rinnova di generazione in generazione e che ci auguriamo possa proseguire a lungo.”

