Festa degli anziani al teatro di Santa Maria a Monte

Si è svolto domenica 27 ottobre al Teatro Comunale l’appuntamento annuale di NON E’ L’ETA’: la festa per quanti hanno percorso una tratto di strada in questo cammino che tutti noi chiamiamo Vita.

Ad accogliere i ‘festeggiati’ il cerimoniere Marco Bertolini, figura storica del Teatro di Bò reduce dai Campionati Mondiali di Scherma Master tenuti al Cairo, che ha dato inizio alla Festa sottolineando come “(…) una vera comunità si regge sulla esperienza di coloro che hanno percorso la ‘strada’ prima di noi”.

A seguire, è stato presentato dal Presidente della Confartigianato di Pisa Romano Pucci, con il Capitano Umberto Pierro della Guardia di Finanza Compagnia di San Miniato e il Tenente Davide Daini della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato, con il Maresciallo Orazio Arria della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria a Monte e alla presenza del Sindaco Ilaria Parrella, il ViceSindaco Manuela Del Grande e la Dott. Ssa Francesca Meucci, il progetto “Più Sicuri Insieme”, campagna di sicurezza per gli anziani promosso dal Ministero dell’Interno.

Il materiale informativo è ritirabile presso il Teatro.

Sentite le parole di benvenuto del ViceSindaco Manuela Del Grande – che a nome dell’Amministrazione Comunale – ha sottolineato come l’idea di festeggiare la Giornata dell’Anziano sia cambiata negli anni: non più comizi ma un momento gioviale e festoso poiché non è l’età anagrafica che conta ma quella che ognuno sente.

Numerosa la partecipazione degli anziani che hanno applaudito divertiti alle performaces artistiche degli allievi attori del Teatro di Bo’: Mattia Pagni, Angela Puccioni, Daniela Parziale, Gianluca Panza, Erika Sabatini, Alessandra Biondi, Zoe, Zeno e Gemma Bandinelli, Emanuela e Cristina Lilli, Iacopo Praglia, Luca Telleschi, Erica Pagni, Elena Lenzi, Melissa Lettieri, Anna Maria Basangeac, Rebecca Parziale.

Non è mancato un momento dedicato alla Poesia: come ogni anno il nostro poeta Gerardo Esposito ci ha accarezzato il Cuore e l’Anima con le sue parole.

“Divertimento, ironia, voglia di stare assieme sono gli ingredienti vincenti di ‘Non è l’età’ – sottolinea soddisfatto il direttore artistico Franco Di Corcia jr – e siamo grati all’amministrazione comunale che anche quest’anno ci ha onorato nell’affidarci l’organizzazione dell’evento. Un grazie di cuore all’Auser – nella persona del Presidente Claudio Marmeggi – che come ogni anno si sono resi disponibili con entusiasmo nell’organizzare il trasporto pubblico per gli anziani che ne facevano richiesta. Un grazie per la loro presenza anche agli assessori Roberto Michi e Luca Vanni.

Infine un grazie infinite allo Staff del Teatro di Bo’ nella persona di Alessandra Santini, sempre disponibile e accogliente con i suoi sorrisi.”.

La Festa si è conclusa con una lotteria e un buffet nell’atrio del Comune.

L’appuntamento con “l’età che non ha età” al prossimo anno.

Fonte: Ufficio stampa

