Fucecchio noir, torna il corso di scrittura creativa

Dopo il successo dello scorso inverno torna il corso di scrittura creativa Delitti a Fucecchio, promosso dall’associazione Iter Mentis in collaborazione con l'assessorato alla cultura. Il corso, che partirà a breve e che si terrà presso i locali del Palazzo Della Volta, sarà nuovamente condotto da Andrea Marchetti. Giornalista, collaboratore di diverse testate, tra cui La Nazione, Marchetti ha frequentato il "Master Biennale in Scrittura e Storytelling" alla Scuola Holden di Torino, dove si è diplomato nel 2012 specializzandosi nella docenza. Il corso sarà strutturato in dodici incontri di due ore ciascuno il giovedì sera (orario 21.15-23.15).

Per iscriversi gli interessati potranno contattare l’associazione Iter Mentis (info@itermentis.it, 328 1289087). La quota di iscrizione per le 12 lezioni è di 117 euro.

Il laboratorio di scrittura creativa è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. Saranno previsti esercizi di scrittura durante gli incontri ma anche a casa, commentando poi gli esercizi svolti, in modo da avvicinarsi anche a una prima pratica di editing dei testi. Si leggeranno e commenteranno esempi tratti da libri, pièce teatrali o film di diversi autori, con un occhio di riguardo per quelli di genere giallo/noir/thriller collegati a soggetti della città di Fucecchio. Così, analizzando gli scritti di celebri autori, si cercherà di comprendere quali sono i meccanismi più importanti della scrittura e dei suoi processi.

Con un approccio pratico durante tutto il laboratorio saranno affrontati i temi fondanti della narrazione, con particolare riferimento a quella dei generi letterari indicati: la trama, il conflitto, i personaggi, il dialogo, il punto di vista, l’incipit e l’ambientazione, la suspense e la tensione, la dilatazione temporale, il colpo di scena, il mistero. Alla fine del percorso ciascun partecipante dovrà cimentarsi nella scrittura di un elaborato finale, un racconto breve (massimo 20 mila battute, spazi compresi) di genere giallo/noir/thriller ambientato a Fucecchio. Indagare i meccanismi del giallo sarà così anche un modo per indagare e riscoprire le specificità di una comunità attraverso un lavoro di produzione letteraria fatto dai suoi stessi componenti. I racconti finali saranno poi raccolti in una antologia che sarà pubblicata a cura di una casa editrice del territorio.

"Anche questo corso - spiega l'assessore alla cultura Daniele Cei - fa parte del progetto "Affabula" che comprende un premio letterario e un festival estivo di incontri con gli autori e gli artisti del territorio. Il progetto prevede fin dalla sua nascita anche una parte formativa collegata alla scrittura creativa che si concretizza con successo nella collaborazione con Iter Mentis per la realizzazione di questo corso di 12 incontri a Palazzo della Volta".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

