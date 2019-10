Una brutta situazione per un autista rimasto con il mezzo in bilico in un fossato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoci della sede di Pisa alle 3:30 circa di questa notte in via di Golena nel Comune di Vecchiano.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire una portiera per estrarre il conducente che è stato preso in consegna dal personale del 118 per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontasserchio.

