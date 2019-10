Grande Guerra, il libro di Antonelli a Pistoia

In concomitanza con la mostra "Le cicatrici della vittoria. Pistoia e le memorie della Grande Guerra" (Sale affrescate – 25 ottobre-17 novembre 2019), il Professor Quinto Antonelli (Museo storico del Trentino e Archivio della Scrittura popolare trentina) presenterà il libro: Cento anni di Grande Guerra. Cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie (Donzelli, 2018).

Cento anni sono trascorsi dalla fine della Grande guerra, cento anni durante i quali la memoria del primo conflitto mondiale si è radicata nella nostra identità. È entrata nel calendario civile con le «feste» del 24 maggio e del 4 novembre; ha segnato il volto delle città con monumenti grandi e piccoli; si è impressa nei nomi delle vie; ha trasformato il teatro delle battaglie in luogo di culto punteggiato da decine di sacrari; persino i resti di quel sistema di trincee, forti e caverne sono diventati mete per pellegrini e turisti. Gli autori di queste pratiche commemorative sono stati i più diversi: esponenti delle gerarchie militari e delle associazioni combattentistiche e d'arma, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti politici; e poi architetti, giornalisti, registi, insegnanti, redattori. Una memoria, tuttavia, troppo spesso dominata da un'unica voce solista, retorica e celebrativa, che glorifica la necessità e il valore della guerra, che osanna gli eroi e sovrasta le voci di chi a quella guerra non ha mai creduto: voci stridenti, indisciplinate, a cui è difficile prestare ascolto.

