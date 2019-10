Halloween, 'percorso da brividi' a Molino d'Egola

Sono ormai diversi anni che il gruppo Eventi Molinesi, con l'aiuto di molti volontari, organizza per la notte di Halloween un “percorso da brividi”, sia per i più piccoli che per i ragazzi più grandi e per gli adulti, ormai grandi appassionati di questa festa, che ogni anno aspettano di tornare a visitare il piccolo paese per vedere cosa li aspetta.

Quest'anno l'iniziativa torna con tante novità, a partire dai percorsi che sono più articolati e completamente rinnovati, tutti al coperto. Ad attendere i visitatori non ci saranno solo streghe e fantasmi, ma la fantasia e l'impegno degli organizzatori, porterà in scena un'atmosfera da brividi degna dei migliori tunnel dell'orrore.

I percorsi sono separati per poter garantire ad ogni tipo di pubblico il giusto intrattenimento, creature di ogni tipo accompagneranno i visitatori più o meno giovani in un' esperienza unica.

Per completare l'evento ci saranno spazi per truccazombie, bomboloni, streetfood food e tante altre sorprese.

I visitatori del percorso sono attesi in maschera, per completare la cornice da brividi di questa notte popolata da spiritelli, zombie, vampiri e creature spaventose.

Dalle ore 21.00 del 31 ottobre, presso il campo sportivo adiacente al Circolo.

Per info 339 4790558, 333 6506165, 327 9944968.

