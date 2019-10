I più letti della settimana: oltre alla cronaca protagonista anche il ponte di Marcignana

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 21 ottobre 2019 e domenica 27 ottobre 2019.

Continuano a mobilitare l'opinione pubblica le evoluzioni sul caso di Erika Lucchesi, la 19enne scomparsa tra sabato 19 e domenica 20 ottobre in una discoteca di Sovigliana. Tra le notizie più lette risultano l'annuncio dei 3 indagati, le indagini sul pusher che cedette l'ecstasy e la richiesta di rispetto da parte della famiglia per il lutto.

Hanno fatto scalpore anche altre due notizie di cronaca: la morte lo scorso sabato del professore del liceo Pontormo di Empoli Renato Urbani e la rissa di venerdì scorso a Montelupo finita con 7 arresti. Ottiene un buon numero di click anche una notizia di pubblica utilità che interessa molti automobilisti: la chiusura prorogata del ponte di Marcignana tra Empoli e Cerreto Guidi.

GLI ARTICOLI SEGNALATI DALLA REDAZIONE

Tra gli articoli che hanno suscitato interesse nella scorsa settimana segnaliamo la esauriente intervista alla dottoressa Maura Tedici, dirigente del Ser.D di Empoli, su giovani e dipendente, l'approfondimento sulla nascita di Italia Viva nell'Empolese Valdelsa, il dibattito su cuoio e sostenibilità nel distretto di Ponte a Egola. È stata letta e condivisa anche la notizia della 'scomparsa' della statua di Bud Spencer a Livorno, che in realtà è una manutenzione che riserverà una diversa collocazione per l'opera d'arte. Infine un articolo evergreen: lo speciale dedicato al 'fake' Comune di Bugliano che continua a essere letto (e ripreso) anche a mesi di distanza.

