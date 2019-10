La Società della Salute Alta Val di Cecina–Valdera incontra il territorio

Si terrà lunedì 4 novembre alle 21,30 presso lo Spazio Savioli l’incontro pubblico promosso dalla Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera in collaborazione con il Comune di Pomarance per presentare le sue attività in vista del Piano Integrato di Salute 2020-2022 che dovrà essere presentato alla Regione Toscana ad inizio 2020. Il Piano Integrato di Salute è infatti lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto.

Questo importante percorso partecipativo che coinvolge tutti i territori dei 17 Comuni, si propone di presentare nel dettaglio le attività della SdS, i progetti in corso e soprattutto di raccogliere i bisogni della popolazione. Saranno presenti per la Società della Salute il Presidente Matteo Franconi, il vice presidente Giacomo Santi, il direttore Patrizia Salvadori, la Sindaca Ilaria Bacci e l’assessora con delega a sociale e sanità Alessandra Siotto del Comune di Pomarance Confida in un’ampia partecipazione all’incontro promosso con la SdS la sindaca Ilaria Bacci “affinché le risposte della programmazione socio-sanitaria territoriale siano sempre più aderenti alle istanze dei cittadini”.

L’incontro pubblico è aperto a tutti i cittadini, oltre che rivolto ai i principali attori quali associazioni, cooperative, sindacati e gruppi di interesse in ambito socio-sanitario che operano nel territorio comunale. “Sarà un momento importante di ascolto e confronto per una programmazione che sia sempre più attenta ai bisogni della popolazione e alla loro evoluzione” chiude Bacci.

Fonte: Comune di Pomarance - Ufficio Stampa

