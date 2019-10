Ladro colpisce poliziotti a Pisa: 40enne in manette

Aveva rubato dei vestiti da un negozio, il commerciante lo ha riconosciuto e segnalato: un 40enne è finito in manette a Pisa. Il ladro, di origini marocchine e irregolare in Italia, è passato tranquillamente nella zona di via Cattaneo, di fronte al negozio dove prima aveva compiuto un furto. Il commerciante ha chiamato la polizia, che è intervenuta e ha bloccato il 40enne. Questi ha opposto resistenza, colpendo gli agenti. Alla fine è stato fermato e arrestato per lesioni, oltre alla denuncia per furto.

Tutte le notizie di Pisa