Ruba portafogli con 600 euro, denunciata

Denunciata per furto dopo aver rubato un portafoglio con 600 euro. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa a Lucca quando una signora ha portato in Questura un portafoglio ritrovato a terra. La proprietaria del portafoglio, rintracciata dai poliziotti, ha affermato di aver avuto con sé anche 600 euro e di aver dimenticato il portafoglio sul bancone di un negozio di giocattoli. Dalla visione delle telecamere del negozio è emerso che il portafoglio è stato rubato dalla cliente successiva alla signora. Dopo alcune ricerche la responsabile del furto è stata contattata, e quando si è presentata in Questura, ha ammesso di aver rubato i soldi e li ha restituiti alla legittima proprietaria. Per questo è stata denunciata.

Tutte le notizie di Lucca