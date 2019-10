Malore durante la gara di enduro, muore 50enne all'Elba

50enne muore in sella alla sua moto, si ipotizza un malore. È successo ieri pomeriggio all’Elba, dove la vittima, Andrea Zambelli, avrebbe dovuto partecipare alla gara di enduro di Marina di Campo. L’uomo, durante le prove, stava viaggiando a bassa velocità quando un altro concorrente dietro di lui si è accorto che c’era qualcosa che non andava. Nonostante l’immediato intervento da parte del 118 e del Pegaso, per l’uomo non c’è stato niente da fare. I vigili del fuoco di Portoferraio si sono occupati della rimozione della salma ed il corpo è stato preso in consegna dalla polizia mortuaria.

