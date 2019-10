Malore in un ristorante a Siena, muore 63enne

63enne muore dopo un malore in un ristorante a Siena. È successo ieri intorno alle 12:30 quando l’uomo, originario di Genova, si è recato in bagno e si è sentito male. A trovarlo privo di vita sono stati i compagni di viaggio, che non vedendolo tornare dal bagno, sono andati a cercarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma non c’è stato niente da fare. Il corpo dell’uomo è stato trasferito nella camera mortuaria dell’Ospedale Le Scotte di Siena. L’autorità giudiziaria deciderà se disporre l’autopsia.

