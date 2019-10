Nuovo marciapiede tra Marango e Ortimino

Approvato il progetto esecutivo per il completamento dei marciapiedi nella frazione di Ortimino. Il nuovo marciapiede verrà realizzato lungo la Via Volterrana Sud a partire dalla località Marango fino all'incrocio con Via Ortimino e il costo dei lavori è di 221.000 €. La pavimentazione del percorso sarà realizzata in mattonelle colorate di cemento, mentre le zone di attraversamento (incroci carrabili a raso, discese verso gli attraversamenti pedonali) saranno realizzate in mattonelle di cemento di diverso colore. Il cambiamento di colore delle mattonelle sarà preannunciato fra l’altro da una fila di mattonelle con i rilievi a semisfera (mattonelle tattili) per segnalare agli ipovedenti la discontinuità e allertare i pedoni. Sarà inoltre realizzato un attraversamento stradale rialzato e sarà implementata nuova segnaletica verticale luminosa in prossimità degli attraversamenti pedonali. "Con questo intervento si completano i marciapiedi di Ortimino mettendo in collegamento la zona di Marango con il centro della frazione. Questa riqualificazione era molto attesa dai residenti e nel corso del prossimo anno Ortimino cambierà volto, come già sta accadendo a San Quirico" dichiara Alessio Mugnaini. "Adesso nel piano degli interventi lavoreremo per trovare simili soluzioni anche ad Anselmo, su cui è prioritario adottare provvedimenti efficaci per la sicurezza dei pedoni e dei residenti. Quando parlavamo di un paese di paesi ci riferivamo proprio a questo: più collegamenti e attenzione a tutti i centri urbani del territorio" conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli