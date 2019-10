Maria Antonietta Cruciata nuova presidente Fidapa sezione di Empoli

Passaggio delle consegne nella sezione di Empoli della Fidapa Bpw Italy per il prossimo biennio 2019-2021. La presidente uscente, Carla Mancioli, ha consegnato formalmente il testimone alla neo eletta presidente Maria Antonietta Cruciata nel corso di una recente cerimonia, che ha visto la partecipazione delle socie della locale sezione.

La Fidapa di Empoli vanta circa 60 iscritte e fa parte, insieme ad altre 40 sezioni, del Distretto Centro che comprende diverse regioni (Lazio, Marche, Toscana, Umbria) e che è presieduto per il biennio 2019-2021 dall’empolese Sandra Boldrini.

Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta, in Italia, da circa 11mila socie e appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. E’ un movimento di opinione indipendente che ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni, favorendo la parità di genere e l’uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità.

“Sono molto onorata dell’incarico ricevuto e ne sento tutta la responsabilità - ha commentato la neo presidente Cruciata - . Ringrazio Carla, ora past president, e tutta la sua squadra per l’ottimo lavoro svolto e le socie per la fiducia accordata. Con il nuovo direttivo, formato da donne straordinarie, stiamo lavorando a una programmazione di appuntamenti e azioni che sensibilizzi su gli ostacoli che ancora oggi penalizzano le donne. Raggiungere l’uguaglianza di genere in ogni settore in cui la donna opera non è un percorso facile. Tutte quante insieme cercheremo di fare del nostro meglio in stretta connessione con il territorio e le istituzioni”.

Il nuovo direttivo, cui sono andati gli auguri di buon lavoro della past president Mancioli a nome di tutte le socie, prevede inoltre le seguenti cariche: vice presidente Imiliana Macchi, segretaria Benedetta Taddei, segretaria esecutiva Marta Tozzini, tesoriera Patrizia Sani.

Fanno parte del Consiglio di sezione Antonella Aruta, Deanna Cei, Olimpia Chiarugi, Lorella Giglioli, Cristina Marconi, Veronica Vettori. Il Collegio dei revisori dei conti è rappresentato da Daniela Berti, Carla Caciagli e Morena Rinaldi. La rappresentate young è Simona Rosati.

Fonte: Fidapa sezione di Empoli

