Da Empoli a Rio per il meeting degli chef, serata con menù 'geniale' per Maurizio Barbara

Il 29 ottobre Maurizio Barbara, consultant chef di Ramerino Bottega con Cucina, è il protagonista di una serata in suo onore presso il noto ristorante di Empoli. Motivo della manifestazione: presentare agli intervenuti il suo “menù geniale”, col quale parteciperà alla “IV settimana della cucina italiana nel mondo, in programma a Rio de Janeiro dal 18 al 30 novembre sotto l’alto patrocinio del Consolato Generale d’Italia.

Maurizio è stato selezionato dall’Accademia Italiana della Cucina per interessamento del delegato empolese Massimo Vincenzini, che, a sua volta, lo ha messo in contatto con la delegazione di Rio, da dove la richiesta di creare un menù in grado di raccontare la cucina toscana all’epoca di Leonardo da Vinci, nell’anno del cinquecentenario della morte.

Nasce così il “menù geniale”, una narrazione gastronomica di come si mangiasse nel Rinascimento al desco dei potenti, ma anche sulla tavola del popolo. Piatti antichi e al contempo attuali, nei quali il rispetto per l’origine storica della ricetta è coniugato secondo un’estetica moderna del gusto, capace di affascinare occhio e palato dei contemporanei. Alla serata intervengono il sindaco di Empoli, Brenda Barnini e il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, affiancati dagli assessori alla cultura dei rispettivi comuni, Giulia Terreni e Sara Iallorenzi e dal capo di gabinetto del comune di Empoli, Giacomo Bini; presente anche l’ex assessore alla cultura di Vinci, Paolo Santini, ideatore della “minestra del vinciano”, presente nel menù, risultato di un’encomiabile ricerca storico-culinaria.

Fonte: Ufficio stampa

