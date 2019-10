La magia dei mercatini di Natale, l'allegria del Capodanno: offerte da capogiro a La Girandola Viaggi

Natale e Capodanno si avvicinano e un po' di quella 'magia' comincia ad avvertirsi. Soprattutto, è ora di pianificare un bel viaggetto e chi meglio di La Girandola Viaggi può essere d'aiuto?

Con sede in via Masini a Empoli, La Girandola è un'autentica istituzione per qualsiasi tipo di viaggio, dato che è attiva da ben trentasei anni. In questo caso ha proprio la bacchetta magica se si cerca qualcosa da fare a Capodanno o ci si vuole fare avvolgere dalle emozioni dei mercatini di Natale.

Italia, estero e capitali europee, non manca proprio nulla tra le proposte. La Girandola Viaggi, grazie a particolari ed esclusivi accordi con i maggiori tour operators, presenta una vastissima offerta di viaggi, soggiorni, crociere iniziative particolari per tutte le destinazioni del mondo.

Chi non ha mai sognato di immergersi nell'accogliente atmosfera dei mercatini di Innsbruck? La Girandola Viaggi offre moltissime soluzioni a riguardo e offre una vasta gamma di destinazioni con prezzi da rimanere a bocca aperta.

Mercatini in Svizzera, a Lubiana, a Trento, a Perugia e chi più ne ha più ne metta: l'agenzia di viaggi empolese ha offerte giuste per tutti i gusti. Tutte tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, alcune anche spalmate su due giorni con tanto di pernottamento. Viaggi di gruppo da ricordare, insomma.



Ma attenzione, come detto non ci sono solo i mercatini natalizi. Difatti, si inizia già a sentire qua e là la fatidica domanda "Cosa facciamo a Capodanno?".

Per non farsi trovare impreparati, La Girandola Viaggi ha la risposta giusta, anche stavolta per tutti i gusti. Dalla crociera in Corsica alla visita in Croazia, dall'Est Europa al Piemonte, da Roma all'Umbria: c'è davvero l'imbarazzo della scelta, per passare un 31 dicembre coi fiocchi.

Le offerte constano di viaggio, pernottamento e veglione con bevande e spumante, oltre alle visite con guide locali nelle bellezze della zona.

La Girandola Viaggi via Masini 11-13 - Empoli

0571 711944 - lagirandolaviaggi.it