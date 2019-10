Non gli vende l'alcol, minaccia il commerciante con un coltello

Minaccia un commerciante perché non gli vende l’alcool, ruba il cellulare e fugge. Il fatto è successo la scorsa notte a Firenze in un minimarket vicino alla stazione. Un uomo, di origine cingalese, ha prima minacciato il proprietario con un coltellino, gli ha poi rubato il cellulare e nella fuga ha buttato a terra alcune casse di frutta e rotto un vetro. Il commerciante ha subito avvertito le forze dell'ordine ma, al loro arrivo, l’aggressore era già scappato. Le indagini sono in corso.

