Il municipio si tinge di rosa per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del tumore al seno

Il municipio di Montemurlo si tinge di rosa per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione per la cura del tumore al seno. Anche quest'anno il Comune di Montemurlo ha aderito alla campagna “Nastro Rosa”, promossa da Anci e Airc.

La Campagna Nastro Rosa, infatti, vuole sensibilizzare un sempre più ampio numero di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, attraverso l'illuminazione di un palazzo o di un luogo significativo per la città con il colore rosa. Il tumore al seno colpisce 52.300 donne ogni anno, l'obiettivo di AIRC è curarle tutte.

L'amministrazione ha scelto di illuminare di rosa il municipio, che da qualche mese ha un nuovo impianto di illuminazione. Da sabato 26 a giovedì 31 ottobre,- mese dedicato alla prevenzione- il municipio si "tingerà" del colore della campagna “Nastro rosa”, che si svolge in tutta Italia ed è giunta ormai alla XXVII edizione: « Si tratta di un gesto simbolico che vuole richiamare l'attenzione sul fattore “prevenzione” nella lotta ai tumori – spiega l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Il Comune di Montemurlo vuole dimostrare la propria vicinanza a chi sta combattendo contro la malattia, ma anche sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce. L'investimento in prevenzione è un guadagno per tutti e il compito di un'amministrazione è anche quello di sensibilizzare la comunità su questi temi ».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

