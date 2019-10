Musica e danza, gli Egschiglen all'Auditorium Flog

Artefici di un eccezionale sound che coniuga tradizione ad elementi innovativi gli Egschiglen ci regalano uno spettacolo di suoni, colori e danza. Il loro è un vasto repertorio di odi tradizionali dei monti Altai, danze e canzoni della Mongolia del nord, brani originali e riferimenti a canzoni pop adattate al loro particolare stile. Sul palco dell'Auditorium Flog, venerdì 1 novembre si esibirà anche la ballerina Ariunaa, che nelle occasioni speciali arricchisce con l’armonia delle sue danze e i colori dei suoi costumi il repertorio del gruppo mongolo (apertura porte ore 20.45).

Gli Egschiglen sono un organico affermatissimo nel circuito della world music europea, provenienti da Ulan Bator, capitale della Mongolia. Con l’impiego di un gran numero di strumenti tradizionali, (su tutti il morin khuur, violino a due corde, e lo yatag, sorta di cimbalon o zither con corde metalliche) esaltano le splendide e magiche voci in stile khoomei, il canto armonico di gola.

Sin dai primissimi passi si focalizzano sulla musica contemporanea della Mongolia, basando la costruzione del proprio repertorio sull’uso di strumenti tradizionali e sulle tecniche vocali dell’Asia centrale.

Gli Egschiglen sono gli ambasciatori musicali del loro paese: Tume (Tumenbayar Migdorj) e Tumro (Tumursaihan Yanlav) cantano e suonano il violino, il cui riccio finisce a testa di cavallo, e il morin khuur, uno strumento con due sole corde in crine di cavallo, suonato come un violoncello.

Il cantante solista Amra (Amartuwshin Baasandorj) canta alla maniera khomii accompagnandosi al liuto tobshuur. Il Khomii è una speciale tecnica di canto “di gola”, uno stile in cui le tonalità fuori dalla scala sono modulate nello stesso tempo in cui viene cantata la melodia di base (diplofonia).

Fonte: ufficio stampa

