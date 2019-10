Lavoro Empoli, azienda di trasporti cerca figura commerciale

Una nuova offerta di lavoro direttamente da Empoli. L'azienda di trasporti internazionali Amerital Logistica Spa cerca una figura commerciale.

Cosa è richiesto?

È richiesta esperienza nel settore e pacchetto clientela, disponibilità a viaggiare e la patente di guida di tipo B.

Questo tipo di lavoro richiede un'occupazione full time e una gestione della clientela in autonomia in collaborazione con l'attuale ufficio commerciale. È richiesta inoltre la disponibilità a effettuare settimane commerciali in Europa.

Dov'è la sede?

La sede operativa è a Empoli, via Achille Grandi 7/a (zona industriale Terrafino).

Come candidarsi?

Verranno presi in considerazione solo i curriculum vitae inviati all'indirizzo mail contabilita@amerital.it