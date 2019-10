Conad e Fondazione Santa Maria Nuova per l'acquisto di 3 elettroencefalografi per punti nascita

Riparte l’edizione 2019 della campagna di solidarietà Con tutto il Cuore, dal 31 ottobre e per tutto il periodo che anticipa il Natale, grazie alla quale sarà possibile dare un concreto sostegno alle strutture pediatriche di eccellenza delle regioni in cui opera Conad Nord Ovest, la nuova cooperativa nata dall’unificazione tra Conad del Tirreno e Nordiconad.

La solidarietà vissuta come desiderio più bello, quello di realizzare un progetto per far sorridere i bambini. La somma raccolta quest’anno sarà devoluta alla Fondazione Santa Maria Nuova onlus di Firenze per l’acquisto di tre elettroencefalografi da destinare ad alcuni punti di nascita dell'Azienda USL Toscana centro.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede della Fondazione Santa Maria Nuova a Firenze. Erano presenti l’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi, il direttore del Dipartimento materno infantile Azienda USL Toscana centro Marco Pezzati, il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova onlus Giancarlo Landini e il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri.

"Ringrazio Conad, che anche quest'anno, con il progetto Con tutto il cuore, ha deciso di sostenere la sanità toscana - dichiara l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi. Ricordo che l'anno scorso i fondi raccolti andarono ad aggiungersi a uno stanziamento già deciso dalla Regione, per la realizzazione di una rete organizzata per assicurare la sopravvivenza dei bambini colpiti da insufficienza cardiorespiratoria acuta. Anche quest'anno, con l'acquisto di tre elettroencefalografi per altrettanti punti nascita della USL Toscana centro, i destinatari dell'iniziativa saranno dei bambini. E' molto bello che dei bambini siano coinvolti, con il ritiro delle bustine sorpresa del Villaggio di Babbo Natale, in progetti destinati ad altri bambini, meno fortunati di loro. Grazie davvero a Conad, che con la sua iniziativa, che si rinnova ormai da sei anni, mette in moto un circolo virtuoso di generosità".

«Come presidente della Fondazione Santa Maria Nuova sono particolarmente orgoglioso di essere partner di Conad nell'iniziativa Con tutto il Cuore», afferma il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova onlus Giancarlo Landini. «Questa raccolta fondi può essere molto utile per la nostra Azienda Sanitaria USL Toscana Centro che si occupa dell'assistenza dei bambini della Toscana centrale. Le nostre pediatrie e neonatologie, dirette dal dottor Pezzati, sono diffuse sul territorio con una rete assistenziale complessa ed abbisognano di tecnologie innovative per garantire su tutto il territorio una equità di trattamento ai neonati. Come Fondazione siamo particolarmente grati a Conad perché ha scelto di impegnarsi in questa raccolta fondi che ci può aiutare a mantenere l'alto livello di assistenza già garantito dalla regione Toscana alle madri e ai neonati. La Fondazione Santa Maria Nuova, voluta dal direttore generale Paolo Morello, per sostenere l'attività dell’Azienda USL Toscana Centro in molteplici campi sarà impegnata anche nel futuro a sviluppare sempre di più questa attività di supporto per permettere a soggetti pubblici e privati di sostenere al meglio una Azienda che si occupa della salute di più di 1.500.000 cittadini toscani».

«L'attenzione che Conad ha riservato alla nostra Azienda sanitaria consentirà di dotare tre dei nostri sette punti nascita di un’attrezzatura fondamentale per identificare già nelle prime ore di vita un eventuale danno cerebrale legato al parto che, se presente, obbligherebbe al trasporto del neonato nell'AOU Meyer per eseguire terapie necessarie al contenimento del danno asfittico», fa notare il direttore del Dipartimento materno infantile Azienda USL Toscana centro Marco Pezzati. «Attualmente mancando di "elettroencefalografi" dedicati, nel dubbio i neonati vengono trasferiti e quindi allontanati dalle loro mamme con i relativi immaginabili disagi. I nostri due punti nascita aziendali con il maggior numero di nati (Santo Stefano di Prato e San Giovanni di Dio di Firenze) sono da molti anni in possesso della tecnologia che ha permesso di evitare decine di trasferimenti neonatali impropri. Adesso anche i nostri tre punti nascita con oltre mille nati/anno saranno dotati grazie a Conad di uno strumento tecnologico altamente sofisticato in gradi di migliorare l'assistenza dei nostri neonati».

«Siamo particolarmente orgogliosi di portare un contributo ai punti nascita del centro Toscana e di sostenere l’attività meritoria della Fondazione Santa Maria Nuova in un campo che apre nuove possibilità di diagnosi e cura grazie alla ricerca e all’innovazione», sottolinea il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri. «Ringraziamo l’Assessore Regionale alla Sanità Stefania Saccardi, il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Giancarlo Landini e il Dott. Marco Pezzati dell’azienda USL Toscana Centro dell’interesse riservato alla nostra iniziativa e della preziosa collaborazione. L’auspicio è che Con tutto il Cuore possa portare un sostegno concreto ad attività che hanno importanti ricadute sui neonati. La donazione è il segno della sensibilità e dell’impegno dei nostri clienti, un atto di amore nei confronti di tanti piccoli pazienti costretti a vivere una vita diversa da quella dei loro coetanei. Ma è anche un contributo tangibile alla comunità, nel segno di quei valori e di quella cultura solidale che sono le nostre radici e il nostro modello di “impresa per la comunità” che sostiene una solidarietà concretamente diffusa».

Quest’anno la campagna Con tutto il Cuore sarà attiva, oltre che in Toscana, anche nel Lazio per la Fondazione Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; in Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova e in Sardegna per l’Associazione Sandremo per l’Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Dal 31 ottobre al 8 dicembre sarà possibile collezionare 16 personaggi in bustine sorpresa del villaggio di Babbo Natale, ogni 20 euro di spesa con Carta Insieme aggiungendo 1,50 euro di cui 0,50 euro saranno devoluti ai vari progetti di solidarietà.

Inoltre, con Carta Insieme, ogni tre bustine sorpresa ritirate (anche con più scontrini) si può ritirare uno dei quattro decori luminosi aggiungendo 2 euro di cui 0,50 euro destinati alla solidarietà.

Alla campagna Con tutto il Cuore è abbinato il concorso per vincere uno dei viaggi in palio a Rovaniemi, il vero villaggio di Babbo Natale in Lapponia (www.contuttoilcuore2019.it).

Nelle precedenti cinque edizioni sono stati raccolti complessivamente 1,5 milioni di euro – di cui oltre 844 mila euro solo in Toscana – interamente devoluti al sostegno d’importanti progetti pediatrici e all’acquisto di apparecchi medicali in strutture pediatriche di eccellenza di Sardegna, Lazio e Toscana.

Conad Nord Ovest esprime una solidarietà vissuta sul territorio, legata a una partecipazione sentita e condivisa, soprattutto quando si parla di bambini. Una presenza capillare in tante comunità, in grado di dare risposte cogliendo le esigenze delle persone. Nella convinzione che insieme possiamo fare qualcosa di grande anche per i più piccoli.

La Fondazione Santa Maria Nuova Onlus sostiene i progetti di tutela, promozione e valorizzazione dell’USL Toscana centro. Un’azienda vasta e articolata, che si estende su una superficie di cinquemila kmq e con i suoi oltre 14 mila dipendenti, 13 ospedali, 220 strutture territoriali, 8 Zone Distretto e 7 Società della Salute, cura ogni anno 1.500.000 pazienti.

Conad Nord Ovest Razionalizzare il sistema Conad per affrontare il mercato, sempre più complesso e competitivo, forti di nuove scelte strategiche capaci di portare efficienza al modello imprenditoriale, è la filosofia alla base del processo di concentrazione delle sette cooperative Conad. La prima fusione, quella tra Conad del Tirreno e Nordiconad, ha portato alla nascita di Conad Nord Ovest. La nuova cooperativa vale 4 miliardi di euro di giro d’affari e può contare su un patrimonio netto consolidato di 573 milioni di euro. I territori in cui opera con 381 soci e oltre 16 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 587 punti di vendita per 435 mila mq di superficie di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze