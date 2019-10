'Piccolo Principe' premiato dal Gambero Rosso: il ristorante di Viareggio ha il "Migliore servizio di sala in albergo" in Italia

Il Piccolo Principe ristorante del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lu) riceve l’importante premio “Migliore Servizio di Sala d’Albergo” da parte della guida ai Ristoranti d’Italia de Il Gambero Rosso . Un riconoscimento che gratifica il grande lavoro di squadra del ristorante guidato dallo Chef Giuseppe Mancino e dal Maître Fabio Santilli.

Questo 2019 significa molto per Santilli classe 78 , che celebra 25 anni di carriera nel mondo della ristorazione . Anno fondamentale anche per Giuseppe Mancino e il “Piccolo Principe” i quali festeggiano i loro primi 15 anni insieme. Traguardi che - insieme a questo riconoscimento - rendono omaggio ad un lavoro fatto di rapporti umani autentici, fiducia, e investimento reciproco.

“Essere la miglior sala di ristorante d’albergo d’Italia è un grande onore, oltre che un incentivo a mantenere sempre alti i nostri standard di cucina e servizio. La nostra prima soddisfazione è che molti clienti tornano con frequenza perché qui trovano buon cibo ma anche una accoglienza particolare. Dobbiamo essere flessibili e poliedrici per accontentare le diverse esigenze di una clientela sofisticata ed internazionale. Afferma lo chef Mancino e, continua il maître Santilli “Con il nostro lavoro vogliamo abbattere la barriera che molti ristorante di albergo soffrono, il Piccolo Principe è un luogo per tutti, dove all’alta cucina uniamo un servizio dinamico e costruito su misura per le esigenze dei nostri clienti. Un premio che vogliamo condividere con il nostro management e la proprietà che, 15 anni fa, ha avuto la visone di offrire una ristorazione di qualità in uno degli alberghi più rappresentativi della Versilia, Il Grand Hotel Principe il Piemonte*****.”

Il Piccolo Principe nella guida dei Ristoranti D’Italia del Gambero Rosso ha 89 di punteggio, ed è inserito fra i ristoranti da tenere d’occhio perché presto potrebbero salire in vetta nella guida.

Fonte: Ufficio stampa

