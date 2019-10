Scaccia un piccione in piazza con lo spray urticante, denunciato

Un 54enne è stato denunciato ieri a Pistoia per lesioni aggravate. L’uomo si trovava in Piazza del Duomo quando ha tentato di scacciare via un piccione utilizzando uno spray al peperoncino. Lo spray si è però diffuso nell’aria coinvolgendo le persone vicine che hanno iniziato ad accusare disturbi respiratori. Uno dei presenti era il vice ispettore della Questura di Pistoia che, anche se fuori servizio, è intervenuto immediatamente. L’uomo è stato quindi identificato e sul posto è intervenuta la Polizia.

