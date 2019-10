La Perla fermata da Ospedalieri, a Pisa finisce 3-0

OSPEDALIERI vs POLISPORTIVA LA PERLA 3-0 (25-14, 25-21, 25-21)

Trasferta amara per la Polisportiva la Perla che sabato scorso ha affrontato Ospedalieri di Pisa.

Ai nastri di partenza le bianco rosse si schierano con Panzani in regia opposta a Novi, Donati e Borghi al centro, Banti e Bonifazi schiacciatori, Cipollini libero.

Le pisane che nella scorsa stagione erano state eliminate in entrambe le finali per la promozione si presentano con un roster decisamente rinnovato e rinforzato da atlete con esperienze in categorie superiori.

Nel primo set le padrone di casa sfruttano un ottimo servizio che impedisce a Panzani di organizzare il gioco come vorrebbe, tuttavia con una buona fase di controgioco si riesce a tener testa alle avversarie fino al punteggio di 8-8, poi le pisane si dimostrano ciniche su ogni palla che attaccano e creano un break di 8 punti che gestiscono fino al termine del set. Nel secondo parziale le Banti e compagne partono con poca lucidità infatti nei primi 5 pt delle avversarie ci sono 3 attacchi a rete e un errore al servizio.

Dopo il primo time-out cambia la musica, una buona ricezione riesce a far esprimere al meglio i nostri attaccanti tanto che si riesce a condurre il set fino al 17-19, quando poi ospedalieri, come era successo nel parziale precedente, con una serie di attacchi vincenti chiude il set.

Alla ripresa Corti schiera D'Alcamo al posto di Banti e in corso di gioco entra Campinoti per Borghi, il set viene lottato punto su punto con piccoli break da entrambe le parti, per stare al passo delle avversarie le ragazze di ponticelli mantengono un ritmo che va altre i loro limiti e sul 20 pari termina l'ossigeno e quattro errori in difesa consegnano i 3 pt in palio alle Pisane.

Resta il rammarico per aver perso la partita tuttavia si esce dal campo consapevoli di aver fatto un'ottima prestazione contro un avversario di alta caratura.

Il prossimo incontro si disputerà il 9 Novembre nella gara casalinga contro Volterra, squadra retrocessa dalla serie D.

Bonifazi 13, Borghi 5, Novi 10, Banti 1, Campinoti 2, Donati 5, Panzani 1, Cipollini 0, Alpini 0, D'Alcamo 5, Nigi 0, Bianchi 0, Mali 0. Allenatore Corti, assistente Novi.

