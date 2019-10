A pranzo a 50 anni dalla maturità, succede a Empoli

Gli ex studenti della V Liceo Scientifico di Empoli, che nel 1969 sostennero l' Esame di Maturità, si sono ritrovati a distanza di 50 anni per festeggiare l'evento. Dei 25 di allora ne mancavano 5, uno perché precocemente scomparso e quattro per impegni che ne hanno giustificato l'assenza. Insieme ai "Diversamente Giovani",come loro stessi si sono definiti, c'era il mitico Steeve, l'insegnante di Educazione Fisica Prof. Elio Vezzosi. Durante il pranzo, svolto in un agriturismo della campagna empolese, si sono rivissuti episodi divertenti, situazioni e aneddoti di quel bel periodo. Alla fine Andrea Bellini, Max Cecconi, Piero Coculo, Mario Di Geronimo, Franco Gallorini, Riccardo Gargani, Loriano Lorini, Andrea Malvolti, Anacleto Martini, GabrieleMassicci, Manlio Mattii, Walter Nucci, Patrizia Pacini, Emilio Proferi, Riccardo Ramazzotti, Maura Santini, Vittorio Santini, Paolo Simoni, Vincenzo Valori e Ferruccio Vezzosi hanno deciso di rivedersi ancora, sicuramente non dopo altri 50 anni.

