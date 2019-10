Tentato furto in un istituto bancario di Via Pistoiese a Firenze. La scorsa notte, due persone con il volto coperto, hanno provato ad entrare nella banca ma sono stati scoperti dai passanti che hanno avvertito le forze dell’ordine. I due sono quindi subito scappati a bordo di un furgone. Le indagini sono in corso.

