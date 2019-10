Rivendicazioni Coisp, Fdi partecipa alla mobilitazione: "Più attenzione del governo alle forze dell'ordine"

“Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia supporta le legittime rivendicazioni del sindacato di Polizia COISP e parteciperà, con alcuni suoi esponenti, alla mobilitazione di domani mattina di fronte alla Prefettura di Firenze”. Ad annunciarlo è il portavoce regionale toscano del Partito di Giorgia Meloni, Francesco Torselli.

“Il COISP - spiega Torselli - ha presentato al Presidente del Consiglio una serie di richieste, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro della Polizia italiana ed in particolare ha chiesto l'introduzione di leggi che non consentano di restare impuniti a chi aggredisce, offende o minaccia gli appartenenti alle Forze di Polizia; l'adozione di idonei correttivi legislativi che rendano certa l’espiazione della pena impedendo ai criminali già condannati in via definitiva di continuare a delinquere; lo stanziamento di idonee risorse economiche per rinnovare il Contratto Nazionale di Lavoro del personale delle Forze di Polizia in misura che consenta di recuperare il potere di acquisto che gli stipendi dei Poliziotti hanno perso in dieci anni di blocco degli aumenti contrattuali; lo stanziamento di adeguate risorse economiche per l’equipaggiamento dei Poliziotti al fine di tutelarne l’incolumità in maniera quanto più possibile efficace: è necessaria la dotazione di pistole elettriche, giubbotti sottocamicia antiproiettile e antilama, appropriate protezioni per i servizi di ordine pubblico. Tutte richieste che, come Fratelli d’Italia, ci sentiamo di sposare, avendole già in passato sostenute in tutti gli organi competenti”.

“Il governo Conte - conclude Torselli - forse è troppo impegnato a discutere delle tasse sulle merendine e sulle bibite gassate per accorgersene, ma la fuori, i nostri uomini e le nostre donne in divisa stanno operando in condizioni sottopagate e con strumentazioni ed equipaggiamenti obsoleti che mettono a repentaglio la loro vita".

