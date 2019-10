Rotatoria intotolata a Giuseppe Niccolai, Fdi Pisa risponde allo striscione: "Vergogna!"

Il gruppo di Fdi Pisa, per mezzo dell’Assessore Filippo Bedini, risponde al bieco e vile striscione apparso nella giornata di lunedì 28 ottobre 2019, nei pressi della rotatoria intitolata a Niccolai a Marina di Pisa.

“Guarirà mai questa città?!? A forza di raccontare bugie, distorcere la verità storica e infangare le persone qualche scemo che abbocca si trova… Questa è la follia di quelli che pensano di fare la storia a partire dalla loro ideologia malata. Per fortuna in città e non solo è grande il plauso a Fratelli d'Italia Pisa per aver portato in fondo una decisione del 2013 presa dal Consiglio comunale nell'esercizio LIBERO delle sue funzioni. La democrazia è quando un atto viene approvato da una maggioranza. E se non piace all'ANPI o ai benpensanti della sinistra è democrazia lo stesso! Ora aspettiamo la solidarietà, quanto meno per la famiglia. Vergogna!”

Fonte: Fratelli d'Italia - Pisa

