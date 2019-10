Round Table 76 per Avis, appuntamenti per reclutare donatori

Sabato 19 ottobre a Lucca durante l’assemblea Nazionale della Round Table Italia l’Avis Nazionale e Round Table Italia hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato da un impegno congiunto “per la promozione della cultura della donazione di sangue e plasma in tutto il territorio nazionale”. Avis ha la necessità di reclutare volontari e donatori, soprattutto tra i più giovani, e l’accordo con una realtà di giovani e professionisti come Round Table va proprio nella direzione di un’associazione “in grado di intercettare le sfide del futuro e pronta ad impegnarsi per contribuire al tema della donazione del sangue”.“ Sulla tracce di questo accordo nazionale anche la Round Table 76 San Miniato Fucecchio if ha iniziato una collaborazione con Avis Valdegola ( San Miniato) con una campagna di sensibilizzazione iniziata domenica 20 ottobre presso la sagra del tartufo bianco e del fungo di Balconevisi, sono previsti prossimi appuntamenti nei mesi successivi, al fine di reclutare volontari e donatori per Avis nel comprensorio del cuoio.

Fonte: Ufficio stampa

