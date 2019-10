Ruba nelle auto al supermercato, 18enne arrestato

Stava tentando di rubare su un’auto parcheggiata nella zona di via Catani, nel parcheggio del supermercato Conad, quando è stato sorpreso dai carabinieri di Iolo. E' finita così la fuga di un ladro residente a Pescia fermato ed arrestato dai militari assieme ai colleghi della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri di Firenze. Per l’uomo l'arresto con l'accusa di tentato furto aggravato su auto è scattato all'alba di sabato 26. I carabinieri hanno sorpreso in flagrante il malvivente durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione di reati predatori mentre cercava di rubare all’interno delle auto parcheggiate nel parcheggio del supermercato Conad. Il ladro aveva una chiave per forzare gli sportelli delle auto, è stato accompagnato presso la caserma di via Picasso e trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo fissato per questa mattina. Lo stesso ragazzo, poche ore prima, nel corso della nottata, era stato denunciato per lo stesso reato dai militari della Sezione Radiomobile, chiamati da una guardia di vigilanza del supermercato. Tenuto conto del modus operandi utilizzato dal ladro sono in corso indagini per stabilire se l’uomo sia il responsabile di altri furti su auto in sosta commessi nella stessa zona.

