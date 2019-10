Sara Scimmi, rigettata l'ipotesi omicidio volontario. Il gip: "Ricostruzione inverosimile"

Dopo la richiesta della procura, il gip di Firenze Anna Liguori archivia il fascicolo per omicidio volontario per il caso di Sara Scimmi, 19enne uccisa nella notte del 9 settembre dello scorso anno dopo essere uscita da una discoteca di Castelfiorentino. L'opposizione all'archiviazione presentata dai legali dei familiari della giovane è stata rigetta in quanto la ricostruzione è stata ritenuta "inverosimile alla luce degli elementi già raccolti nel corso delle indagini". Ricordiamo che il fascicolo aperto per incidente stradale ha rimandato a processo Milko Morelli, camionista di 49 anni residente a Santa Maria a Monte. Le indagini per omicidio volontario puntavano a suffragare l'ipotesi avanzata dai legali della famiglia che qualcuno potesse aver portato la giovane sul luogo dell'investimento. Il gip nel decreto di archiviazione non esclude che Sara Scimmi possa essere stata colpita in precedenza da un altro veicolo, così da cadere a terra prima dell'investimento fatale da parte del camion. Ma questa ipotesi non è più verificabile, in quanto non sono state acquisite le immagini delle telecamere di zona nei minuti precedenti al passaggio del tir. Quelle riprese sono infatti ormai andate perdute.

