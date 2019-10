Scappa e ferisce poliziotto: in borsa aveva 1 kg di hashish

Aveva un kg di hashish nella borsa e per fuggire dagli agenti ne ha ferito uno. Infine è stato arrestato: parliamo di un 26enne livornese rintracciato in piazza della Repubblica. In borsa aveva 10 panetti da 100 grammi ciascuno, che avrebbe procurato un guadagno di 7mila euro. Durante il controllo il ventenne ha dato segni di nervosismo e poi è scappato scagliandosi contro un poliziotto, lo stesso che è riuscito a immobilizzarlo procurandosi però una ferita alla gamba. Dopo la convalida dell'arresto per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, il gip ha disposto gli arresti domiciliari.

