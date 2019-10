Scuola allagata è pronta a riaprire: riparata la perdita della caldaia

Stamani gli studenti dell'Istituto tecnico 'Francesco Forti' di Monsummano Terme non sono andati a scuola a causa di un allagamento.

La struttura di sarebbe riempita d'acqua a causa di una perdita da una caldaia del quarto piano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'edificio e hanno dichiarato temporaneamente inagibile la scuola. I tecnici della Provincia di Pistoia hanno riparato in seguito la perdita ma, per precauzione, tre aule rimarranno chiuse.

Domani gli studenti potranno tornare sui banchi, o nella propria aula o in altri locali dell'istituto.

