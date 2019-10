Sequestrato centro estetico abusivo: prodotti e lavoro non regolare, multa da 10mila euro

L'Unità Commerciale e Amministrativa della Polizia Municipale in servizio al Macrolotto zero, ha controllato e sequestrato un locale in via Pistoiese al cui interno si svolgeva un'attività abusiva di estetista con lettini, banco lavoro, fornetti, prodotti per l’estetica e tutti gli utensili atti all’esercizio di tale pratica. Durante il controllo gli agenti hanno trovato una ragazza al lavoro.

Il negozio aveva un’entrata indipendente chiusa, priva di insegne ed oscurata dall’interno con teli, ma facendo un giro nel negozio di abbigliamento che si trova sulla strada, gli agenti hanno trovato una porta che consentiva l’accesso all’esercizio di estetica attiguo, privo di scia.

Oltre ai locali e alle apparecchiature sono stati sequestrati un centinaio di flaconi di cosmetici non regolarmente etichettati ed elevate le sanzioni per l’esercizio illecito dell’attività e la mancanza dei requisiti specifici da parte della donna intenta a lavorare per un totale di 10 mila euro.