Il sindaco di Ponsacco tra le Storie Comuni all'assemblea Pd

Anche Francesca Brogi tra le “Storie comuni” dell’Assemblea nazionale degli amministratori del Partito Democratico

La Sindaca di Ponsacco Francesca Brogi, insieme ad altri Sindaci, Assessori e Consiglieri della Valdera, ha preso parte all’Assemblea nazionale dei Sindaci del PD, organizzata dal Segretario Nicola Zingaretti con il titolo “Storie Comuni”, che ha visto la partecipazione di numerosi Amministratori locali, esponenti del partito e membri del Governo per rilanciare il ruolo dei Sindaci e dei territori nella definizione dell’agenda politica nazionale. Presenti i Ministri Boccia e Franceschini, mentre tra gli intervenuti si sono alternati Sindaci di città importanti come Giorgio Gori, Dario Nardella, Matteo Ricci e molti altri. La Sindaca Brogi ha preso la parola nella sessione plenaria del pomeriggio.

“È la prima volta che prendo la parola in una assemblea nazionale – commenta Brogi – è stata l’occasione per raccontare la nostra esperienza amministrativa ai molti Sindaci italiani lì riuniti e chiedere al PD e al Governo di tornare a dare forza ai Comuni con politiche a favore degli investimenti pubblici. I Sindaci hanno dimostrato di essere in molti casi un argine alla deriva populista e demagogica del nostro tempo, lo hanno fatto grazie a una proposta seria per le nostre città su cui siamo riusciti a unire un fronte ampio e riformista e puntando su una alleanza seria con il civismo”.

Proprio come nel caso ponsacchino, prosegue la Sindaca: “I Comuni restano insomma un elemento importante per la tenuta democratica del Paese. Rimettere al centro i territori dunque, le persone e i loro bisogni con azioni che mirino alla giustizia sociale, all’ambiente e allo sviluppo”. Ha poi concluso: “Il PD deve ripartire da qui, spiegando ai giovani che il mondo e la società si possono cambiare, che vogliamo cambiarli per dare a tutti le stesse opportunità e tornare a crescere. Questo è il partito che voglio per costruire l’Italia che vorrei. Io ci credo, andiamo avanti”. A chiudere i lavori dell’assemblea è stato proprio il segretario nazionale Nicola Zingaretti.

