Sport Bonus, Capecchi invita a investire su Montopoli

È aperta la seconda finestra dell'anno 2019 per la presentazione delle istanze di accesso a Sport Bonus. Dal 15 ottobre scorso fino a giovedì 14 novembre, sarà infatti possibile usufruire dei vantaggi previsti facendone richiesta con l'apposito modulo, scaricabile nella sezione "Modulistica" dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sport.governo.it). Lo stesso modulo dovrà essere poi inviato, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it.

La legge di bilancio 2019, così come approvata il 30 dicembre 2018, prevede la possibilità per le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa di accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le erogazioni potranno essere eseguite attraverso bonifico bancario, bollettino postale, carte di credito, carte di debito e prepagate, oppure assegni bancari e circolari.

Il credito d’imposta spettante è pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali consiste in un riconoscimento nel limite del 20% del reddito imponibile riferito al 2018, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa il riconoscimento è nel limite del 10‰ dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

«Lo sport, per la comunità di Montopoli, è elemento che garantisce unione e che permette a giovani e meno giovani non solo di creare rapporti di amicizia – dice il sindaco Giovanni Capecchi – ma anche di esprimere le proprie passioni e di formarsi personalmente». L'invito, dunque, è quello di partecipare.

«L’Amministrazione, come ha dimostrato negli anni passati, continuerà a sostenere e incentivare le associazioni e le società che quotidianamente operano per rendere Montopoli ancora più ricca e ancora più viva – spiega Cristina Scali, assessore allo Sport – grazie a Sport Bonus, tutti possiamo contribuire a questo grande obiettivo: investire nello sport significa investire nel futuro del nostro territorio e della nostra stessa comunità».

