Tragedia nel comprensorio del cuoio: 50enne si è tolto la vita

Un 50enne si è tolto la vita nella propria abitazione in un comune del comprensorio del cuoio.

Sul posto sono giunti i carabinieri.

La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Firenze per gli accertamenti, prima di essere restituita ai familiari.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

