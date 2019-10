Tenta furto da 20mila euro, un arresto ad Arezzo: più volte ha rubato nelle auto parcheggiate

Un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver tentanto il furto di oltre 20mila euro. È successo nel parcheggio di Arezzo Fiere dove è in corso Gold Italy.

Il 30enne, mentre stava frugando nell'abitacolo di un auto di lusso in sosta è stato scoperto dalla polizia, di passaggio in quel momento. Nella fuga ha abbandonato il bottino composto da 20mila euro in contanti e altri beni di lusso e elettronica.

Una volta fermato, l'uomo è stato trovato in possesso di altri beni rubati dall'auto di una studentessa. Dopo i controlli è emerso che il 17 ottobre scorso era già stato arrestato per furto.

Il 30enne si trova adesso in carcere per l'udienza di convalida.

