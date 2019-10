I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 4.30 a Firenze in via Giacomo Zanella fronte civico 20, per un incendio che visto coinvolte tre autovetture.

I Vigili del fuoco giunti sul posto con due automezzi e con 7 uomini, hanno provveduto all’estinzione dell’incendio.

Si è reso necessario inoltre l’intervento dei sanitari del 118, per una persona rimasta intossicata dai fumi della combustione.

Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Municipale.

