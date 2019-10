'Un mercoledì da scrittori' nona edizione: rassegna di incontri con gli autori a Campi Bisenzio

Parte mercoledì 5 novembre alle 21 al Teatrodante "Carlo Monni" di Campi Bisenzio (FI) la nuova edizione di "Un mercoledì da scrittori", la rassegna di incontri con autori organizzata da Macramè Cooperativa Sociale e Comune di Campi Bisenzio.

"Abbiamo chiamato a Campi delle voci da ascoltare - dice Alessandro Guarducci, presidente di Macramè Cooperativa Sociale -. Questa rassegna rappresenta un mo mento importante per uscire di casa, per aver voglia di discutere, leggere e incontrare autori di tutti i tipi. Quest'anno, poi, grazie al nostro "referendum letterario", abbiamo individuato dei temi su cui discutere: scuola, migrazioni, terre che rinascono anche dopo terremoti, lavoro, teatro, satira".

Per quest'edizione, "Un mercoledì" punta a discutere di attualità, di temi discussi ogni giorno e che, sul divano del teatro, trovano spazio, tempo e voglia di essere raccontati dalle storie delle autrici e degli autori invitati attraverso un cartellone frutto del nostro "referendum letterario" che, anche per questa nova edizione, ha visto partecipare lettori forti e meno forti, alunni delle scuole del territorio, professori, mamme e babbi, scrittori, bibliotecari, educatori, appassionati di fantastorie e di biografie incredibili.

5 novembre (ore 21): Luigi Berlinguer e la scuola, un binomio che ha segnato la storia degli ultimi anni. Riforme, proposte, idee. Dal colloqui con il musicista Gianni Nuti è nato il libro "Vorrei una scuola con i suoni del mare" (Franco Angeli), un volume in cui nel

quale emergono progetti, dichiarazioni di principio e critiche costruttive con l'esigenza civica dei due di aprire a una rifondazione dell'educazione in Italia. A intervistarlo: Ludovico Arte, dirigente scolastico del "Marco Polo" di Firenze.

19 novembre (ore 21): ci sono punti di osservazione da cui i fenomeni si vedono in maniera chiara. Punti di osservazione tanto chiari quanto scomodi. Annalisa Camilli è una giornalista che lavora da questi punti per raccontare, soprattutto sul settimanale "Internazionale", le vite di chi attraversa il Mediterraneo in fuga dalla fame per arrivare nei loro El Dorado. Ha scritto "La legge del mare. Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo" (Rizzoli) e lo presenta con XXX di Libera Toscana.

26 novembre (ore 21): Silvia Ballestra ha il vizio di guardare nel cuore dei personaggi. Anche quando le storie nascoste là dentro sono dure. Ha appena scritto "La nuova stagione" (Bompiani) in cui si racconta la vita di due sorelle di Arquata: Nadia e Olga, costrette

dalla terra che trema a separarsi dalla loro terra.

3 dicembre (ore 21): si scrive Staino, si legge Bobo. Di più, si legge: satira. Staino fa sorridere, arrabbiare, pensare, agitare, rilassare. E ora, si è messo a scrivere un nuovo libro, XXXX (Giunti). Ad intervistarlo, il collettivo Mammaiuto.

11 dicembre (ore 21): Raimo è uno scrittore, un critico letterario, un osservatore cinematografico, un agitatore. Usa i social per arrivare anche a chi non leggerebbe mai un libro. E per questo, il suo ultimo volume - "Contro l'identità italiana" (Einaudi) - è

diventato un caso. Nelle librerie e sul web. A parlare con lui di la voro e dell'Italia dei nostri giorni, abbiamo invitato un altro scrittore: Alberto Prunetti, autore e propulsore del filone di "letteratura operaia".

22 gennaio (ore 21): con la sua trilogia sui Lehman è diventato un autore noto in tutto il mondo. Le sue opere teatrali sono messe in scena a New York come a Tokyo. Ha una curiosità infinita, Stefano Massini, e torna a casa sua, a Campi Bisenzio, a parlare dei

suoi scritti, come dell'ultimo "Ladies Football Club" (Mondadori). A intervistarlo, il giornalista e drammaturgo Alberto Severi.