Se ne va un pezzo di Storia: è scomparsa Vera Michelin Salomon

Una brutta notizia scuote Empoli e non solo: è scomparsa Vera Michelin Salomon, presidente onoraria dell'ANED e iscritta all'ANED empolese. Aveva novantasei anni, era nata a Carema in Piemonte ma era legata indissolubilmente alla Toscana e a Empoli, dato che si era trasferita a Lucca e sovente visitava l'Empolese Valdelsa.

Caduta in casa, era stata ricoverata per la frattura di un femore e operata d’urgenza. Successivamente le sue condizioni si sono rapidamente aggravate fino a condurla alla morte, domenica 27 ottobre all'ospedale San Luca di Lucca. Lascia la figlia Chiara e la famiglia alla quale giunge il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale di Empoli.

Attivista antifascista, durante la Seconda Guerra Mondiale è stata deportata prima a Dachau e poi ad Aichach e in seguito ha raccontato sempre con forza e commozione quell'esperienza, diventando un esempio di memoria che in molti stanno salutando in queste ore sui social. Negli ultimi anni ha partecipato a molti incontri nelle scuole empolesi, parlando con gli studenti e raccontando la sua esperienza di deportata.

In molti la stanno ricordando sia con note sia con post sui social.

Barnini: "Senza di te e Del Sordo sarà difficile"

"Una settimana abbiamo salutato Dario Del Sordo. Oggi ci tocca piangere la scomparsa di Vera Salomon. Fare senza di voi e il vostro esempio sarà difficile, dovremo impegnarci ancora di più perché i valori di solidarietà, libertà e democrazia non scompaiano dalla nostra società" è il commosso ricordo di Brenda Barnini, sindaco di Empoli.

Prosegue Barnini: "Come tutti gli altri che se ne sono andati in questi ultimi mesi, Vera rappresentava la passione per la libertà, era lei stessa testimonianza. E il fatto che avesse vissuto quel terrore e quella sofferenza con la sensibilità di donna la rendeva ancora più comunicativa ed efficace nel raccontare la sua esperienza. Ho avuto la possibilità di ascoltare le sue parole e tutta l’energia che metteva nel trasmettere ai nostri ragazzi la brutalità del male e l'odio per l'indifferenza. Adesso ancora di più tocca a noi andare avanti e difendere libertà e giustizia. Un altro pezzo della storia della democrazia italiana se ne va, chi resta deve ancora di più raccogliere la sua testimonianza e farsene portavoce".

Mantellassi: "Vera Michelin Salomon punto di riferimento"

"Vera era un punto di riferimento per tutti noi. Più volte è venuta da noi ad Empoli – ha raccontato Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli e fino a qualche mese presidente della Sezione Aned locale -. Era con noi nel momento della consegna della Medaglia d'Oro al Merito Civile ed era con noi in occasione di numerosi incontri nelle scuole. La sua è una storia di coraggio, di scelte nette che la portarono ad essere partigiana e che gli causarono la deportazione. Vera ha sempre creduto nel valore del racconto e della testimonianza trasmettendo una particolare dolcezza mista a una caratteristica determinazione. Rimarrà nella nostra testa e nel nostro cuore".

