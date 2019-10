Via dei Presepi Cerreto Guidi, ecco come iscrivere la propria Natività

Prenderà il via tra poco più di un mese, a Cerreto Guidi, la IX^edizione della Via dei Presepi che quest’anno si svolgerà dal 7 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020. Diventata in pochi anni meta di numerosi visitatori, la manifestazione è anche quest’anno nel circuito “Terre di Presepi”.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con le associazioni per gettare le basi per la prossima edizione aperta naturalmente alla partecipazione di privati, di associazioni, di gruppi e di scolaresche.

È stato definito un regolamento consultabile sul sito del comune (www.comune.cerreto-guidi.fi.it). La partecipazione è gratuita e le iscrizioni che devono essere compilate su un apposito modulo, anch’esso disponibile sul sito del Comune, vanno formulate entro e non oltre il prossimo 25 novembre.

Tra l’altro quest’anno nasce il Concorso “Addobba il Natale”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione CCN Buontalenti in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi, il Comitato La Via dei Presepi di Cerreto Guidi, la Parrocchia San Leonardo e la Pro Loco per l’abbellimento con decorazioni natalizie di portoni, finestre, balconi, angoli di vie, case e palazzi al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici del Centro Storico nel periodo natalizio.

“La Via dei Presepi - commenta il sindaco Simona Rossetti - è ormai un appuntamento tradizionale che si avvale del concorso di tutta la comunità. Il nostro obiettivo è quello di creare intorno alla tradizione del presepe, una maggiore conoscenza e valorizzazione del nostro territorio”.

In attesa che i presepi invadano le vie del centro storico di Cerreto Guidi, la Via dei Presepi sarà rappresentata a Roma nella mostra "100 presepi in Vaticano" che si svolgerà dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 organizzata dal Pontificio Consiglio per la Promozione delle Nuove Evangelizzazioni nella Sala Pio X in via dell'Ospedale 1 a Roma che lo scorso anno ha visto la presenza di 70.000 visitatori

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

