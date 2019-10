Use basket, il punto sul vivaio biancorosso

Under 20 Gold

Biancorosso Sesa-Valdelsa 105-41

Biancorosso Sesa

Bellucci 16, Falaschi 8, Bagnoli 4, Mancini 5, Sbrana 5, Pinzani N. 14, Landi 8, Berti 11, Calugi 10, Maltomini 13, Califano 7, De Francesco 4. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Biancorosso Sesa-Pontedera 70-47

Biancorosso Sesa

Berti 3, Landi 6, Falaschi 10, Calugi 15, Maltomini 8, Bellucci 17, Pinzani 6, Sbrana 2, Mancini 3, Califano, Bagnoli, Cappelletti. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Under 18 Silver

Folgore Fucecchio bianca-Biancorosso Sesa 55-57

Biancorosso Sesa

Morelli, Borsini 3, Scalzo J., Scalzo N., Scali, Lepori 5, Andreotti, Dianda 10, Pnchetti, Leporatti 7, Fioravanti 11, Palatresi 21. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Pino Dragons Firenze-Biancorosso Sesa 72-74

Biancorosso Sesa

Desideri 15, Holgado 2, Turchi, Bellucci, Nencioni 2, Sani 5, Fontani 23, Banchi, Menichetti 8, Ciampi 10, Montagnani, Baccetti 9. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 32-18, 42-36, 47-50, 72-74

Under 15 Eccellenza

Don Bosco Livorno-Biancorosso Sesa 87-51

Biancorosso Sesa

Fogli 4, Giacomelli 4, Tognelli 2, Gerboni 2, Candioti 6, Tosti, Gambassi, Basili 2, Montagnaro 3, Baccetti 15, Pistolesi 13, Fanciullacci. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Under 14 Elite

Biancorosso Sesa-Grosseto 85-43

Biancorosso Sesa

Ferrario 8, Bologni 5, Cerchiaro 3, Francioli 9, Spinelli 2, Bellucci 12, Parentini 7, Chiarugi 6, Cei 6, Bacchi 10, Ciardi 5. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Parziali: 20-10, 20-10, 23-11, 22-12

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Galli Basket A 51-62

Use Scotti Rosa

Persia, Capaccioli, Casini 17, Ancillotti 11, Antonini 13, Chelini 2, Pezzatini 4, Campatelli 2, Mugnaini, Abdyli 2, Ugolini, L'Ala. All. Ferradini

Fonte: Use - Ufficio Stampa

