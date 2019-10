101° anniversario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, celebrazioni a Lastra

Per celebrare il 101° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, il Comune di Lastra a Signa ha in programma due iniziative a partire dalle 10 del prossimo 4 novembre.

Dopo la messa presso la Chiesa della Misericordia, avrà luogo la deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai Caduti che si trovano sul territorio e in particolare in via Dante Alighieri, piazza Pertini, dove si esibirà la banda musicale della Misericordia di Malmantile e a seguire a Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Malmantile, Ginestra Fiorentina e San Romolo. A Porto di Mezzo, Malmantile e Ginestra Fiorentina saranno presenti anche gli studenti delle scuole primarie. Alle celebrazioni interverranno il sindaco Angela Bagni e il presidente del consiglio comunale Nicola Montemurro.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

