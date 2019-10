Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale, in una conferenza stampa fissata per domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 11, nella sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

Alla conferenza stampa parteciperanno l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, il direttore di Estar Monica Piovi, e i rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri.

Nel corso della conferenza stampa verranno anche resi noti i dati sulla campagna vaccinale della scorsa stagone 2018-19.

Fonte: Regione Toscana

