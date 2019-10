Alle Scotte va in pensione il dottore Giuseppe Marcianò

Ha salutato il policlinico Santa Maria alle Scotte il dottor Giuseppe Marcianò, stimato medico pneumologo, in congedo da ottobre per raggiunti limiti di età.

Il dottor Giuseppe Marcianò, responsabile della Broncoscopia Diagnostica e Interventistica, medico pneumologo, professore a contratto, è sempre stato molto stimato dai colleghi, punto di riferimento internazionale per l’utilizzo delle tecniche di diagnostica delle malattie toraciche, delle neoplasie polmonari e dell’attività diagnostica invasiva polmonare. In particolare è tra i maggiori esperti internazionali della tecnica R.O.S.E. (Rapid on-site Cytologic Evaluation), per valutazioni rapide delle patologie polmonari.

«Il dottor Marcianò è sempre stato un punto di riferimento per tanti colleghi e pazienti – commenta Valtere Giovannini, direttore generale – e ha insegnato tanto in tutto il mondo. E’ diventato un punto di riferimento anche nell’ambito del progetto internazionale di collaborazione e scambio formativo con la Cina. Lo ringrazio a nome di tutto l’ospedale per aver contribuito a farci raggiungere importanti risultati e per la sua grande disponibilità e cortesia».

