Alloggi Erp, mobilità finalizzata alla vendita: pubblicata la graduatoria definitiva

Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria definitiva relativa al bando per la mobilità in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) finalizzata alla vendita e destinata a nuclei familiari già assegnatari che intendono acquistare uno dei suddetti alloggi sfitti, anche oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, facenti parte del piano di vendita approvato con delibera del consiglio comunale (n. 90 del 17 luglio 2018).

La graduatoria definitiva è formata da un unico allegato contenente l'elenco dei nominativi dei soggetti ammessi, in ordine di punteggio, e dei soggetti esclusi.

Sulla base della graduatoria definitiva e nel rispetto degli alloggi destinati alla vendita in base al piano approvato dal consiglio comunale, nei prossimi giorni il Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale provvederà a convocare i soggetti che ne hanno diritto per procedere con l’assegnazione in mobilità finalizzata all'acquisto del rispettivo alloggio individuato, previa verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’accesso al bando e dei punteggi riportati in graduatoria, nonché accettazione del suddetto alloggio a seguito di apposito sopralluogo.

La graduatoria resterà valida fino alla pubblicazione di nuova graduatoria definitiva.

Consultazione graduatoria. La graduatoria definitiva resterà pubblicata fino al 21 novembre all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.pistoia.it. Potrà essere consultata anche a PistoiaInforma, ufficio relazioni con il pubblico in piazza Duomo 1 (telefono 800-012146) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.00 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13; Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, via Capitini 7 (telefono 0573- 371400), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; Spes scrl (portineria) in via del Villone 4 (telefono 0573 50421), aperta da lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17); Centro interculturale in via dei Macelli 11 (telefono 0573 371368 oppure 0573 371369), aperto lunedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30, martedì dalle 08.30 alle 17.30 (orario continuato) e giovedì dalle 08.30 alle 14.30.

Per ulteriori informazioni sull'esito della graduatoria definitiva è comunque possibile recarsi negli uffici del Servizio Politiche di Inclusione Sociale in via Capitini 7, alle Fornaci, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 oppure telefonare al numero 0573 371400 per appuntamento.

Presentazione di eventuali ricorsi. Fino al 21 novembre 2019 gli interessati potranno presentare al dirigente del servizio ricorso in opposizione verso la graduatoria scegliendo una tra le tre modalità: inoltro a mano al protocollo generale del Comune di Pistoia (il giorno 2 novembre l'ufficio Protocollo resterà chiuso), oppure tramite raccomandata a/r o tramite Pec all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it .

E’ fatta salva in ogni caso la possibilità di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria oppure attraverso ulteriori specifici rimedi di tutela giurisdizionale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

