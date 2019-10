Andrea Amorusi vince il Premio Fiora: l'Empolese Valdelsa 'spopola' tra i finalisti

L'Empolese Valdelsa è il luogo dell'arte, è proprio il caso di dirlo. Il Premio Fiora 2019 va a Andrea Amorusi, 33enne di Vinci formatosi al Foto Club di Montelupo Fiorentino. La categoria over 30 è appannaggio di Amorusi col suo progetto fotografico che immortala la metamorfosi dell'acqua.

Non è il solo dall'Empolese a esser stato tra i finalisti al Granaio Lorenese di Alberese (Grosseto), era presente anche Shilha Cintelli così come Eleonora Chiarugi. Il tema del concorso era l'acqua ed era organizzato dall'Acquedotto del Fiora. Potevano partecipare opere pittoriche, ma anche sculture, fotografie o installazioni: i finalisti sono stati tutti inseriti in un apposito catalogo.

Cintelli, empolese doc, aveva presentato l'opera 'La memoria dell'acqua', un progetto pittorico tra filosofia e scienza. Per la 33enne, come per i suoi 'compaesani', una grandissima soddisfazione: sono stati selezionati tra più di cento opere a livello internazionale. La 'bandiera empolese' viene sventolata in alto nel campo dell'arte.

